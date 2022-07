Há novos dados sobre as cláusulas do contrato de Haaland com o Manchester City

A chegada de Erling Haaland ao Manchester City, proveniente do Borussia Dortmund, foi um dos destaques deste mercado de transferências até ao momento , mas o acordo entre o norueguês e a formação inglesa foi feito, segundo revela a 'Marca', a pensar... no futuro. Isto porque o contrato do avançado inclui duas cláusulas que 'facilitam' a sua saída do clube em 2024 ou 2025.O jornal espanhol explica que o norueguês acordou com o Manchester City a inclusão de duas condições pouco habituais, que são acionadas mediante o cumprimento de determinados objetivos desportivos não revelados pelos citizens: caso estes se concretizem, Haaland terá uma cláusula de rescisão de 200 milhões de euros no final da sua segunda temporada em Inglaterra, a partir de julho de 2024, valor que desce para 175 M€ uma temporada depois, no verão de 2025. De resto, o Real Madrid já mostrou interesse em contar com Haaland no futuro , e uma passagem por Espanha pode ser uma possibilidade.Refira-se que o norueguês, que chegou ao Man. City por 60 milhões de euros, assinou um contrato válido até 2027.