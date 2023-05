«Haaland pode chegar onde quiser, nunca se viu um jogador assim»

Rafaela Pimenta, representante de Erling Haaland e de vários outros craques do futebol mundial desde a morte de Mino Raiola , em abril do ano passado, concedeu uma entrevista ao 'Mundo Deportivo' onde abordou o grande momento de forma do avançado norueguês, que esta temporada se tornou no jogador com mais golos numa só edição da Premier League . A advogada brasileira reconhece que "nunca se viu um jogador" assim."Pode chegar onde quiser. Nunca se viu um jogador assim. Para mim, a sua qualidade e capacidade de evolução são impressionantes. É capaz de se adaptar rapidamente a um novo clube, a uma sociedade, ao treinador... É como se estivesse ali desde sempre. É algo que lhe dá muita tranquilidade e lhe permite seguir em frente. É muito tranquilo na sua vida profissional e pessoal. Tem qualidade. Hoje está no lugar justo, com uma equipa justa e um treinador justo. No Brasil dizemos que o céu é o limite, penso que vai bater todos os recordes", começou por dizer.Questionada sobre a cláusula de rescisão do avançado, que segundo rumores se estipula nos 180 milhões de euros, Rafaela Pimenta optou por não comentar. "É o grande mistério desta história, é como uma casa do tesouro. Como advogada não posso revelar contratos", acrescentou.E se de um lado há Haaland... do outro há Mbappé. "Penso que é algo muito bom para o futebol, e depois de tudo o que Messi e Cristiano Ronaldo fizeram por este desporto com a rivalidade saudável entre eles, é bom que agora e nos próximos anos isso possa acontecer entre Haaland e Mbappé. É bom para o futebol, para eles, para os adeptos... para todos. Vejo essa rivalidade de maneira saudável. Desde que haja respeito... Os campeões pensam sempre mais coletivamente do que no aspeto individual".Rafaela Pimenta não quis abrir o jogo e deixou no ar a possibilidade de uma eventual transferência de Haaland para a Liga espanhola. "Já o viram em Espanha na semana passada [no Santiago Bernabéu, nas meias finais da Champions entre Manchester City e Real Madrid]... Depois, nas férias, talvez vá para Marbella, é um sítio que gosta...", rematou.