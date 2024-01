Kyle Walker quebra silêncio após escândalos sexuais e separação da mulher: «O que fiz é horrível»

Kyle Walker concedeu uma entrevista ao 'The Sun' onde lamentou todo o sofrimento que causou a Annie Kilner, mãe dos seus três filhos. O internacional inglês, que ao longo dos últimos meses tem estado envolvido em vários escândalos sexuais e que chegou a ser expulso de casa , confessou ter tomado inúmeras "decisões idiotas"."O que fiz é horrível e assumo total responsabilidade. Tomei decisões idiotas. Nem consigo imaginar o que a Annie está a passar. Já tentei perguntar-lhe, mas é só dor e mágoa. O homem que a devia amar, tomar conta dela e estar lá para ela fez-lhe isto", começou por referir o jogador do Manchester City, de 33 anos.E prosseguiu: "Sou o único culpado, tenho responsabilidades e sei que tomei decisões estúpidas. Mas preciso de admitir os meus erros. As minhas ações magoaram muita gente e peço desculpa por isso. O facto de isto ter sido espalhado na comunicação social não ajudou, mas espero conseguir explicar-me para permitir à minha mulher e aos meus filhos terem a vida que merecem".Em março de 2023, Walker foi apanhado, durante uma saída à noite, a baixar as calças e a mostrar os genitais . Nessa altura, o 'The Sun' noticiou que o lateral foi captado pelas câmaras do estabelecimento a rir-se e a divertir-se com amigos, até ao momento em que beijou uma mulher, tocando-lhe nos seios."Como pude magoar alguém que amo tanto? É algo que vou ter que descobrir. Sou humano e cometi erros dentro e fora de campo. O meu filho vai dormir comigo [em chamada] todas as noites. Saber que não estou com ele por causa dos meus erros ou das minhas escolhas é o que me magoa", rematou.Atualmente, Walker vive sozinho numa mansão alugada, avaliada em cerca de 3,5 milhões de euros.