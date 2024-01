Kyle Walker revela como reagiu ao saber que ia ter segundo filho com amante: «Quase desmaiei»

Kyle Walker revelou, em entrevista ao 'The Sun', o que sentiu quando descobriu que seria pai do segundo filho de Lauryn Goodman enquanto ainda era casado com a sua ex-mulher , Annie Kilner."Lembro-me de estar a subir as escadas do centro de treinos [do Manchester City] quando a Lauryn me telefonou. Estava com o fisioterapeuta naquela altura. Quase desmaiei. Fiquei completamente branco. Ele perguntou-me 'o que se passa?'. Preferi não lhe dizer, precisava de processar as coisas. Perguntei-lhe se podia deixar o treino para outra altura e ele disse que sim", contou o internacional inglês.E acrescentou: "Entrei em modo sobrevivência. Só pensava 'o que posso fazer para voltar para casa e para estar com a Annie e com os rapazes?'".Recorde-se que, em março de 2023, Walker foi apanhado, durante uma saída à noite, a baixar as calças e a mostrar os genitais . Nessa altura, o 'The Sun' noticiou que o lateral foi captado pelas câmaras do estabelecimento a rir-se e a divertir-se com amigos, até ao momento em que beijou uma mulher, tocando-lhe nos seios. Esta foi uma das polémicas em que o jogador esteve envolvido nos últimos meses.