Rio Ferdinand revela mensagem de Guardiola horas antes do Manchester City-Real Madrid

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rio Ferdinand revelou, em declarações à 'BT Sport', a mensagem que Pep Guardiola lhe enviou horas antes do Manchester City garantir a passagem à final da Liga dos Campeões ao bater o Real Madrid, por 4-0 , na 2.ª mão das meias finais, em que o treinador da formação inglesa acabou por prever aquilo que aconteceria nesse duelo."Ele enviou-me uma mensagem... Guardiola enviou-me uma mensagem antes do jogo que dizia: 'Acredita em mim, conseguimos ganhar há dois anos [4-3, à data na 1.ª mão das meias finais] e vamos vencê-los novamente. Acredita'. A convicção e a confiança que tinha... Isto foi duas ou três horas antes do jogo, enviou-me uma mensagem destas", começou por dizer."É pura confiança nos detalhes que passou aos jogadores e mostra também a confiança que tem nos próprios jogadores", acrescentou.O Manchester City, recorde-se, irá defrontar o Inter na final da Champions, num jogo que está marcado para o dia 10 de junho, pelas 20 horas.