Antony reintegrado no Manchester United

Antony vai voltar aos treinos no Manchester United. O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo clube inglês que sublinha a colaboração do jogador, acusado de violência doméstica, com a polícia quer no Brasil quer no Reino Unido, uma situação "que irá continuar"."Como empregador do Antony, o Manchester United decidiu que ele irá regressar aos treinos em Carrington, e estar disponível para ser convocado, enquanto os procedimentos policiais prosseguem. A situação irá continuar sob análise, dependendo de mais desenvolvimentos do caso. Como clube, condenamos atos de violência e abuso. Reconhecemos a importância de salvaguardar todos os envolvidos no caso e reconhecemos o impacto que estas alegações têm nos sobreviventes de abuso", pode ler-se no comunicado divulgado no site dos red devils.Recorde-se que Gabriela Cavallin, ex-namorada do jogador, disse ter sido agredida fisicamente por Antony e que revelou uma troca de mensagens. O avançado negou todas as acusações