Ingleses avançam que adeptos do Man. United podem trocar camisolas de Greenwood à borla

Um correspondente do Manchester United terá confirmado, esta quarta-feira, em informação avançada pelo 'The Sun', que os adeptos que tenham adquirido o equipamento da equipa com o nome de Mason Greenwood, poderão fazer uma troca sem custos adicionais.Os red devils terão decidido tomar esta medida quando um adepto contactou a linha de apoio do clube, alegando que tinha comprado, no início da temporada, uma camisola ao filho com o nome do avançado. Segundo a mesma fonte, o pedido até chegou a ser rejeitado inicialmente.Recorde-se que Greenwood já foi libertado sob fiança depois de estar acusado de agressão à ex-namorada, assim como de violação e ameaças de morte . Já foi suspenso de todas as atividades relacionadas ao Manchester United, assim como do merchandising do clube. O inglês também já deixou de ser seguido pelos colegas nas redes sociais.