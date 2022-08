Ingleses revelam discurso 'furioso' de Ten Hag após descalabro com o Brentford

A goleada sofrida pelo Manchester United diante do Brentford no passado sábado (0-4) deixou marcas profundas nos red devils - que se encontram neste momento no último lugar da Premier League -, numa altura em que a imprensa inglesa revela o resultado da reunião que Ten Hag teve com a equipa no dia a seguir ao desaire.Explica o 'The Sun' que o treinador holandês, que nesse mesmo dia cancelou a folga do plantel , disse aos jogadores - num tom "furioso" - para "pararem de ter pena de si mesmos" e para "começarem a mostrar confiança e lutarem" dentro de campo.Para além disso, o técnico terá deixado um aviso, frisando que se a situação atual não se alterar rapidamente após as duas derrotas no mesmo número de rondas da Premier League, "o buraco onde o clube se meteu só se tornará mais fundo".Recorde-se que Ten Hag considerou surpreendente o resultado frente ao Brentford , dividindo as responsabilidades entre si e os jogadores.