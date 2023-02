Luta acesa pelo '7' do Man. United: os três craques que querem herdar o número de Ronaldo

A saída de Cristiano Ronaldo do Manchester United - na sua segunda passagem pelo clube - deixou um testemunho que vários jogadores gostariam de herdar: a camisola '7'. Segundo o 'The Sun', são três os craques dos red devils que pretendem, na próxima temporada, lutar pela tão desejada camisola, que ao longo da história já foi usada em Old Trafford por nomes como Beckham, Cantona ou CR7.De acordo com a mesma fonte, Alejandro Garnacho, Jadon Sancho e Antony são os nomes em calha para ficarem com esse número, uma vez que as mais recentes contratações da equipa orientada por Ten Hag, Weghorst e Sabitzer, optaram pelos números '27' e '15'.Sancho usou o '7' durante a sua passagem pelo Borussia Dortmund, na qual apontou 50 golos e contribuiu com 64 assistências em 137 jogos. Nos red devils, no entanto, ainda não se conseguiu afirmar.Garnacho é uma das esperanças para o futuro do Manchester United e, numa altura em que parece estar a negociar um novo contrato com a formação inglesa, parece ter na mira o número usado por CR7 que, de resto, já confessou ser o seu ídolo Já Antony, chegou a usar a camisola '7' quando ainda representava o São Paulo.Cristiano Ronaldo, recorde-se, deixou o Manchester United em novembro do ano passado . Atualmente representa o Al Nassr, da Arábia Saudita.