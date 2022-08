Mãe de jovem adepto recebeu chamada de Ronaldo e sentiu "raiva": «Chorei sem parar»

Sarah Kelly, mãe do jovem adepto a quem Cristiano Ronaldo atirou o telemóvel ao chão em abril , contou ao 'Mirror' que recebeu uma chamada do internacional português a desculpar-se pelo sucedido, mas revelou que planeia avançar com uma ação legal contra CR7, depois de ter considerado injusta a advertência das autoridades de Merseyside."O telemóvel tocou e um homem disse: 'Olá, daqui fala Cristiano Ronaldo'. Perguntou-me se queria encontrar-me com ele a família, e disse-me que não era um mau pai. Chamou-me Jack várias vezes e nem sabia qual era o meu nome, até que eu lhe disse que o meu nome era Sarah. Ele respondeu: 'Ah, peço desculpa Sarah'", começou por explicar.E prosseguiu: "Também nunca se referiu ao meu filho como Jacob, foi sempre como 'o rapaz'. 'Sei que o rapaz tem problemas', disse-me ele. E eu respondi: 'Ele não tem problemas, ele tem uma incapacidade. Tu é que tens problemas'. Ele pediu desculpa e disse que não tinha feito nada de errado, que não tinha pontapeado, matado ou esmurrado ninguém. Isso deixou-me com raiva, o meu coração estava aos saltos. Eu disse-lhe: 'Bateres na mão do meu filho e deixares uma ferida não é magoar ninguém?'".Sarah referiu ainda que considerou Cristiano Ronaldo "arrogante", e que após a chamada se sentiu mal ao ponto de "chorar sem parar".Na altura, recorde-se, CR7 pediu desculpas pelo sucedido , algo que a mãe da criança não aceitou