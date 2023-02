O telefonema de Ten Hag a Greenwood: do estado físico e psicológico à decisão do Man. United

Erik ten Hag, treinador do Manchester United, ligou a Mason Greenwood dias depois de o inglês ter sido absolvido das acusações de tentativa de violação, conduta controladora e agressão e, segundo o 'The Sun', transmitiu ao avançado que apesar de estar agradado com o sucedido, a sua continuidade em Old Trafford depende apenas dos responsáveis do clube e não do treinador.Segundo a mesma fonte, Greenwood ficou "muito satisfeito" com a chamada do técnico holandês, que o questionou como se encontrava a nível físico e psicológico. No entanto, e apesar de saber que o desejo de Greenwood é voltar aos relvados pelos red devils, Ten Hag terá deixado claro que essa decisão não depende de si.Greenwood, de resto, terá compreendido a conversa, uma vez que "reconhece que o clube tem uma grande decisão a tomar".Recorde-se que Mason Greenwood foi absolvido de todas as acusações no início deste mês. Entretanto, o Manchester United já reagiu ao sucedido, assegurando que vai agora "conduzir o seu próprio processo"