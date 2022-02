Plantel do Manchester United já terá 'escolhido' substituto de Ralf Rangnick

Ralf Rangnick chegou mas não impressionou . O treinador do Manchester United não conseguiu dar um novo rumo aos red devils, e segundo a 'Marca', os próprios jogadores já comunicaram a Richard Arnold, novo diretor executivo , o nome do técnico que gostariam de ver no banco assim que possível.Trata-se de Mauricio Pochettino. O argentino parece ser uma escolha consensual entre atletas e direção da formação inglesa, uma vez que já tem experiência na Premier League, depois de ter comandado o Southampton (2013-2014) e o Tottenham (2014-2019), chegando mesmo a guiar os spurs a uma final da Liga dos Campeões.O 'Daily Mail' avança ainda que Erik ten Hag, treinador do Ajax, também está no radar para substituir Rangnick, e que inclusivamente conta com o apoio do atual técnico dos red devils que, no final do contrato, deverá assumir o papel de consultor do clube.