Ten Hag castigou Man. United com 14 quilómetros de corrida, quis participar e acabou... 'de rastos'

A vitória do Manchester United sobre o Liverpool (2-1) devolveu alguma esperança relativamente ao início de época dos red devils, mas não apagou da memória dos adeptos as duas primeiras jornadas da Premier League e, principalmente, a goleada sofrida diante do Brentford (0-4) . No entanto, foi depois desse encontro que, segundo a imprensa inglesa, Ten Hag teve um gesto que mereceu o respeito de todo o balneário da equipa e que motivou o plantel a dar uma grande resposta diante do Liverpool.Ora, o 'The Sun' explica que depois da partida contra o Brentford, e após ter cancelado a folga do plantel no dia seguinte ao desaire , o treinador holandês obrigou o plantel do Manchester United a correr quase 14 km (13,7) - a diferença percorrida entre a sua equipa e o adversário nesse jogo - e resolveu... juntar-se ao 'castigo', tendo ficado "de rastos".Além disso, terá sido nessa altura que Ten Hag atribuiu a braçadeira de capitão a Bruno Fernandes para o duelo com o Liverpool, retirando-a a Maguire.Recorde-se que, à data, a imprensa inglesa revelou o discurso furioso de Ten Hag . O técnico holandês terá dito aos jogadores, num tom "furioso", para "pararem de ter pena de si mesmos" e para "começarem a mostrar confiança e lutarem" dentro de campo, algo que parece ter resultado frente aos reds.