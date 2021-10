Newcastle tem permissão para gastar 200 milhões no mercado de inverno... mas só vai utilizar 60

Os adeptos do Newcastle sonham, desde o dia em que um consórcio saudita adquiriu o clube, em voltar a competir nos lugares cimeiros da Premier League, miragem que pelo menos esta temporada parece estar... distante. É que segundo o 'The Telegraph', os donos dos magpies, embora tenham permissão para gastar 200 milhões de euros no mercado de inverno, optaram por gastar 'apenas' 60 M€.





De acordo com a mesma fonte, a nova direção não quer "tomar decisões precipitadas que possam comprometer o futuro, preferindo apostar no projeto a longo prazo, e só considerariam aumentar o investimento caso a situação na Premier League fosse muito preocupante". O Newcastle ocupa, nesta altura, o 18.º lugar do campeonato inglês, encontrando-se em zona de despromoção: soma três pontos em sete jogos, provenientes de três empates.Recorde-se que para além de investimentos a nível de jogadores (fala-se em Sterling, Rabiot ou até Icardi), os magpies também procuram um treinador e um diretor desportivo. Steve Bruce ainda está no comando técnico da formação inglesa, mas prevê-se que irá deixar o cargo num futuro próximo . Luís Campos é uma possibilidade para o gabinete de recrutamento