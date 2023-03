Aulas de yoga, artes e poesia: plantel do Tottenham está a ser acompanhado por "guru do bem-estar"

O Tottenham atravessa, por estes dias, um momento negativo - venceu apenas uma vez nos últimos cinco jogos - que não tem passado despercebido aos adeptos e ao próprio clube. Com Antonio Conte muito perto de ser despedido , o 'The Sun' revela, esta terça-feira, que os jogadores dos spurs estão a ser acompanhados por um "guru do bem-estar".Segundo a mesma fonte, o plantel da formação inglesa, assim como alguns membros da equipa técnica, têm realizado atividades como aulas de yoga, de artes e poesia, numa tentativa de relaxarem dentro de campo e fora dele.O Tottenham ocupa nesta altura o 4.º lugar da Premier League, com mais dois jogos do que o 5.º e 6.º colocados. Além disso, os spurs caíram nos 'oitavos' da Liga dos Campeões diante do Milan.Recorde-se que Conte, treinador do Tottenham, está atualmente no olho do furacão por conta da situação que provocou no passado sábado, quando arrasou tudo e todos após novo deslize da equipa . Esta segunda-feira foi 'apanhado' a voltar a Itália, para passar uns dias de folga, a bordo de um avião da low cost Ryanair