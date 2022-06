Emerson e o pânico durante a tentativa de assalto: «Destravou a arma para disparar contra mim»

Emerson Royal, lateral do Tottenham, lembrou no programa 'Bem, amigos' os momentos de aflição que passou na madrugada da passada sexta-feira, quando sofreu uma tentativa de assalto que terminou numa troca de tiros."Estávamos numa casa noturna. Ficámos lá mais ou menos duas horas, e quando saímos uma pessoa [o agente à paisana] pediu para tirar uma fotografia comigo e disse que me ia acompanhar até ao carro porque o estacionamento era do outro lado da rua. Quando estou a chegar ao estacionamento, o assaltante aparece-me à frente, mete-me a mão na cara e diz-me para lhe dar o relógio e o colar", começou por explicar.E prosseguiu: "Nessa altura, tinha por perto um primo e um tio, e o instinto deles foi de irem para cima [do assaltante]. Ele afastou-se e disse que me matava se alguém se aproximasse. Eu disse-lhe para ter calma, que ia dar o que que ele queria".Emerson revelou que foi neste momento que se apercebeu que algo estava errado. "Quando lhe dei as coisas, fui-me aproximando dele, porque reparei naquele olhar maldoso. Vi que não estava ali só pelo relógio. É aí que ele destrava a arma para disparar contra mim, mas ainda o empurrei e dei um toque na arma. Ele desequilibrou-se e disparou para o ar, e foi aí que o polícia lhe acertou. Aí começou a correria. Éramos 15 pessoas num espaço pequeno, e ele começou a disparar para todo o lado e não acertou em ninguém. Disparou 18 ou 19 tiros com uma arma que não era normal para um assaltante. Foi algo que serviu como aprendizagem, para ter mais cuidado em várias situações. Estou tranquilo", concluiu.Recorde-se que através de um vídeo publicado nas redes sociais, Emerson já tinha referido que nunca tinha tido problemas na zona de Americana, onde aconteceu o incidente.