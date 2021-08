Harry Kane 'estica a corda': avançado inglês volta a não aparecer no treino do Tottenham

A situação entre Harry Kane e o Tottenham está cada vez mais 'tensa'. Depois de ter estado ausente do treino desta segunda-feira, e de ter deixado os responsáveis do clube, segundo o 'The Sun', "furiosos", o avançado inglês voltou a 'desafiar' a paciência dos Spurs, decidindo não aparecer na sessão de hoje, terça-feira, avança a imprensa inglesa. O 'The Athletic' garante que Kane "não tem intenção" de voltar e que está em contacto frequente com um jogador do plantel do Manchester City.





O astro do emblema londrino e capitão da seleção inglesa continua a forçar a mudança para os citizens, que já terão oferecido cerca de 187 milhões de euros para garantir os serviços do jogador, proposta rejeitada pelo Tottenham, que pretende um valor mais alto para vender o seu passe.De relembrar que fonte dos londrinos contou ao 'The Sun' que a saída de Kane está consumada e que o influente jogador não fará mesmo parte dos planos de Nuno Espírito Santo para 2021/2022: "O clube concordou que ele está de saída. Agora é uma questão de se acertar o valor da transferência..."