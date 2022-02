«É chocante, uma crueldade sem nome»: Deschamps condena atitude de Zouma

O vídeo de Kurt Zouma a agredir o próprio gato tem tido inúmeras repercussões na vida do jogador, e desta vez foi Didier Deschamps, selecionador francês, a reagir ao sucedido, frisando que as atitudes do central do West Ham foram "intoleráveis", ameaçando mesmo excluí-lo da próxima convocatória gaulesa."Fiquei muito surpreendido. O que aconteceu é algo inadmissível, intolerável, é uma crueldade sem nome. Tenho a certeza que ele percebeu isso. As imagens são chocantes, insuportáveis", começou por referir Deschamps à 'France 3', deixando um aviso ao jogador."Não sou juiz, mas estou aqui para selecionador jogadores tendo em conta diferentes critérios. Mas já aconteceu comigo não os convocar durante algum tempo quando cometem erros, e isso não mudará na próxima convocatória", afirmou.Zouma, 11 vezes internacional pelos franceses, já foi multado em 296 mil euros e está em vias de ser julgado por "atos criminais". Os dois gatos já lhe foram retirados.