Zouma em maus lençóis: multado em 296 mil euros e em vias de ser julgado por atos "criminais"

Kurt Zouma foi multado em cerca de 296 mil euros e deverá ficar de fora do próximo jogo do West Ham frente ao Leicester, depois de terem sido relevadas imagens, esta segunda-feira, do central dos hammers a agredir o próprio gato . Os dois animais do jogador já foram transportados para uma instituição.A informação é avançada pelo 'The Sun', que conta ainda que a decisão é baseada, entre outras, na reação do público presente no Estádio Olímpico de Londres na partida desta terça-feira frente ao Watford. Zouma, que já pediu desculpa pelo sucedido , acabou mesmo por ser titular , e foi veemente assobiado e insultado pelos fãs presentes nas bancadas ao longo de todo o encontro."O jogador aceitou imediatamente a multa, que foi do maior valor possível tendo em conta o que é possível ver no vídeo. O dinheiro será doado a instituições que têm em conta a saúde dos animais. O West Ham gostaria, uma vez mais, de condenar as ações do Kurt e deixar claro que o assunto continua a ser tratado de forma muito séria", escreveu o clube em comunicado.A 'RSPCA', a Sociedade para a Prevenção de Maus Tratos a Animais confirmou esta quarta-feira que ficou responsável pelos dois animais de estimação. "A nossa prioridade é e sempre foi o bem estar destes gatos. Já foram levados para fazer exames num veterinário e ficarão a nosso cuidado durante o decorrer da investigação".De resto, mais de 120 mil pessoas já assinaram uma petição online para pedir que Zouma fosse julgado pelas ações presentes no vídeo, e banido de ter animais de estimação. Ainda segundo o 'The Sun', estão a ser feitos esforços para que o central do West Ham seja "julgado por crimes cometidos em terras estrangeiras".Também Marine Le Pen condenou os atos do jogador. "É vergonhoso. Ainda acho que aqueles que são capazes desta crueldade com os animais, também o são com humanos".