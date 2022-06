Zouma proibido de ter gatos durante cinco anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Kurt Zouma foi esta quarta-feira condenado a 180 horas de serviço comunitário e ao pagamento de uma multa de cerca de 10 mil euros por ter agredido em fevereiro o próprio gato . Além disso, o jogador do West Ham está proibido de ter gatos durante cinco anos.A 24 de maio, o central francês assumiu em tribunal ter maltratado um dos seus animais de estimação , num episódio que foi divulgado em vídeo nas redes sociais e que lhe valeu, entre outros, a perda de diversos patrocínios.O irmão de Zouma, autor do vídeo em questão, foi também condenado a 140 horas de serviço comunitário.Recorde-se que segundo o 'The Sun', Zouma aufere cerca de 146 mil euros por semana.