Disputa acesa por Rúben Neves: Manchester United na frente da corrida pelo médio

Rúben Neves tem sido apontado nos últimos dias ao Arsenal, e terá mesmo encantado Arteta, que quer contar com ele para a próxima temporada. O problema é que o Manchester United parece ter ultrapassado os gunners na corrida, e, segundo avança a 'talkSPORT', o médio português está nos planos de Solskjaer para substituir Pogba, caso a saída do francês para o PSG se confirme, ou simplesmente para acrescentar qualidade, caso permaneça no plantel.





"Rúben Neves é outro jogador que Mikel Arteta tem seguido de muito perto, mas uma mudança para o Arsenal parece estar a ficar cada vez mais improvável", começou por dizer Alex Crook, um dos apresentadores da estação de rádio inglesa. "O Wolves definiu o seu preço, £35m [40 milhões de euros], e está disposto a negociar de forma a providenciar mais fundos para Bruno Lage. Há definitivamente interesse do Manchester United. O Rúben é colega de seleção do Bruno Fernandes, que está a tentar levá-lo para o clube de forma ativa. Querem outro médio independentemente do futuro de Pogba", explicou.Recorde-se que o Arsenal já garantiu a contratação de um português neste mercado, Nuno Tavares, ex-lateral do Benfica que 'faturou' no seu primeiro jogo de pré-temporada, no empate (2-2) frente ao Rangers.