Ibrahimovic deixa conselho a Rafael Leão: «Agora todos sabem quem ele é...»

Ibrahimovic deixou, em declarações à 'Sportmediaset', um conselho a Rafael Leão, internacional português que nos últimos tempos tem perdido espaço no Milan . Para o sueco, o extremo "tem de manter o foco e só pensar em jogar futebol"."Teve um ano [passado] fantástico, ganhou o prémio de melhor jogador do campeonato. Depois surgiu o contrato, outros clubes atrás dele, o Mundial... Ele tem de manter o foco e jogar futebol. Só tem de pensar em jogar. Está ainda mais forte do que há um ano, só que agora todos sabem quem ele é. No ano passado todos se focavam menos dele. Agora são sempre mais cuidadosos", explicou o ponta-de-lança, que abordou também a sua recuperação