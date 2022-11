Rafael Leão diz que renovação pelo Milan está bem encaminhada: «Tivemos uma reunião...»

Rafael Leão confirmou, em declarações reproduzidas pela 'Gazzetta dello Sport', que a renovação pelo Milan está bem encaminhada, garantindo que se reuniu com os responsáveis rossoneri antes do Mundial."Agora quero focar-me no Mundial, mas antes de vir tivemos uma reunião e correu tudo bem. Quando voltar, vou encontrar-me com Maldini [diretor desportivo do Milan]", disse o avançado português.Maldini já tinha, de resto, demonstrado vontade em chegar a acordo com Rafael Leão ainda antes da prova no Qatar. "Queremos renovar com ele desde o ano passado, mas é necessário que existam condições para isso acontecer", referiu o italiano há algumas semanas Refira-se que Rafael Leão está neste momento ao serviço da Seleção Nacional no Mundial'2022, onde até já apontou um golo no duelo diante do Gana (3-2) Recorde-se que apesar de as negociações entre Leão e o Milan parecerem estar prestes a chegar a bom porto, o avançado de 23 anos, que em Portugal já representou o Sporting, atrai o interesse de vários tubarões europeus como Chelsea ou Manchester City