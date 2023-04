Cassano volta ao ataque: «Mourinho nunca chegará nem à sola dos sapatos de Guardiola»

Já se está a tornar uma verdadeira novela. O 'bate boca' entre Antonio Cassano e José Mourinho tem mais um episódio, polémico como os restantes: desta feita, a bola foi lançada do lado do ex-jogador que, à BoboTv, reiterou a sua versão do episódio com Marko Livaja , de que Mou tinha falado, lançando mais dardos ao treinador português."Juro que em 18 anos de carreira nunca me peguei com niguém, ainda que tenha brigado com todos: presidentes, futebolistas, trabalhadores. Até tirei uma televisão a um diretor, mas nunca cheguei a vias de facto", afirmou, não escapando ao tema do casaco que o agora treinador da Roma já levantara "Em Madrid lembram-se do casaco? Eu também tinha dois relógios, quatro argolas, cabelo vergonhoso, chamavam-me 'Gordito', porque eu era gordo. Tinha 23 anos, levaram-me para os Galáticos e isso significava que era um fenómeno. Fui para lá, cometi erros por minha culpa. Lembram-se dele [Mourinho] em Madrid porque o mandaram embora e porque jogou um futebol horrível. Deixei algo no coração dos adeptos onde joguei. Nunca falei mal do homem Mourinho, não o conheço e não o julgo como pessoa. Vou continuar a criticá-lo a nível futebolístico. Ele sabe onde pode colocar os troféus que ganhou. Já perceberam onde".E prosseguiu com novo golpe: "Nunca chegará nem à sola dos sapatos de Guardiola, que é um fenómeno e isso é mau. Quando se retirar, as pessoas não se vão lembrar dele ao fim de três dias. Só deixa guerras e polémicas, nunca deu valor a um jogador. Devia seguir os exemplos de Spalletti ou De Zerbi [atualmente no Brighton], cujo futebol é espetacular. Não o julgo como pessoa, mas como treinador é um zero, está parado há 30 anos em termos de jogo, comunicação, tudo. Em Itália, são todos bajuladores com Mourinho, não têm personalidade. Ninguém sabe enfrentá-lo, mas comigo é diferente".