O famoso casaco que José Mourinho lembrou na resposta dada a Cassano

Antonio Cassano não foi meigo nas críticas a José Mourinho nos últimos dias e o treinador português não deixou o ex-jogador sem resposta . Após o triunfo da Roma na casa do Torino (0-1) , o 'Special One' analisou o palmarés do italiano, recordou o confronto físico com o antigo companheiro de equipa Livaja e disse que "em Madrid é lembrado pelo casaco" usou na apresentação. Perante isto, fomos ao baú e recordámos o dia (4 de janeiro de 2006) em que Cassano subiu ao relvado do Bernabéu com o famoso casaco vestido [Fotos: EPA e EFE]