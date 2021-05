A 'ferroada' de Lukaku a Ibrahimovic: «Quero vencer pelo Inter, Ronaldo pela Juve e ele... por si próprio»

O bate-boca entre Lukaku e Ibrahimovic tem sido 'prato do dia' em Itália e o belga desferiu agora nova ‘ferroada’ ao sueco, avançado do Milan com quem mantém uma relação tensa. "Eu quero vencer pelo Inter, Ronaldo pela Juve e ele... por si próprio", disse o atacante ao 'Corriere Della Sera'.





Lukaku lembrou ainda os motivos pelos quais não tem um bom relacionamento com Ibra, de quem foi colega de equipa (e 'concorrência' no ataque) no Manchester United em 2017/2018. A confusão em campo foi marcada por ofensas entre os dois que envolveram religião e família. "Estávamos a perder por 1-0, eu tinha falhado um golo e estava um pouco zangado. As palavras dele atingiram-me. Não fiquei feliz com a minha reação, mas não me deixo pressionar", concluiu.Já esta segunda-feira, na 'ressaca' dos festejos do Inter Milão após conquistar o campeonato italiano , Romelu Lukaku recorreu às redes sociais e fez uma publicação que a imprensa transalpina entende como provocação a Zlatan Ibrahimovic "O verdadeiro Deus coroou o rei! Agora inclina-te. Rei de Milão", escreveu o avançado belga, no Instagram, com uma fotografia dos festejos da equipa de Antonio Conte.Recorde-se que, em janeiro, Lukaku e Ibrahimovic confrontaram-se em pleno relvado no dérbi da cidade de Milão relativo aos quartos-de-final da Taça de Itália. O avançado sueco do AC Milan acabou por ser expulso nesse jogo, mas ambos os jogadores foram punidos com um jogo de suspensão