De mal a pior: Juventus continua a ser investigada e ultras falam em "direção imunda"

Os ultras da Juventus reagiram, este domingo, à dedução de 15 pontos na tabela da Serie A de que a equipa foi alvo na sequência do processo de irregularidades financeiras em transferências de jogadores, referindo que a "direção imunda" do clube desrespeitou a camisola bianconeri."Desta vez é pior do que em 2006 [quando a Juventus desceu de divisão devido a um esquema de manipulação de resultados], dessa vez éramos inocentes, mas hoje não. Hoje estamos a pagar porque estes seres imundos da direção trataram a nossa camisola como um objeto sem alma", escreveram os ultras do clube, num comunicado publicado pelo 'Corriere dello Sport'.A Juventus, refira-se, continua a ser investigada na sequência dos cortes salariais que levou a cabo durante a pandemia da Covid-19, situação que, alegadamente, não terá sido registada posteriormente nas contas do clube de forma a alterar o balanço da temporada.