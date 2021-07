'Gazzetta dello Sport' avança que Cristiano Ronaldo pode renovar por dois anos com a Juventus

Cristiano Ronaldo pode estar em negociações para renovar contrato pela Juventus para as próximas duas temporadas. A informação é avançada pela 'Gazzetta dello Sport' que aponta o salário de CR7 como o maior entrave ao acordo.





A publicação do jornal italiano afirma que Jorge Mendes, agente do capitão da seleção das quinas, terá conversado com o astro português e este terá sublinhado a vontade de ficar, numa altura em que muitos davam Ronaldo como estando com um pé fora do clube tendo até confessado a vontade de sair no balneário.Recorde-se que o novo diretor desportivo da equipa italiana, Federico Cherubini, apresentado no início deste mês, já tinha esclarecido o futuro do jogador português - "Não houve sinais [de querer sair] da parte do Ronaldo. Especialmente no que diz respeito aos rumores de transferência, também não há sinais por parte da Juventus. Na última época ele marcou 36 golos em 44 jogos, os números nem sempre dizem tudo, mas escondem muitas verdades. Estamos felizes por Ronaldo se juntar à equipa assim que terminar as suas férias", disse - acrescentando agora: "Não sei o que pode acontecer no futuro, não tenho uma bola de cristal".