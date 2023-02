Novas escutas da investigação à Juventus: «Se contratássemos um cão, pagávamos-lhe três milhões e meio»

O jornal italiano 'Corriere della Sera' revela, este sábado, mais alguns detalhes da investigação às contas da Juventus , divulgando algumas conversas entre Federico Cherubini, diretor desportivo dos bianconeri, e Andrea Agnelli, antigo presidente do clube, datadas de agosto de 2021 e que visam, entre outros, Federico Chiesa e Higuaín."Chiesa não tem o perfil de um jogador que pode ficar muitos anos na Juventus por causa do seu círculo mais próximo, que está à procura de importantes vantagens económicos [salários cada vez mais elevados]", atira Cherubini."Se juntar os disparates que fizemos nos últimos três dias de mercado de 2010 até hoje, atirámos fora uns 60 a 70 milhões de euros... Digo-te isto desde Anelka [contratado pela Juventus em 2013]", responde Agnelli.Na mesma linha, Cherubini também surge a criticar a gestão de Stefano Bertola, que à data era o responsável pelo setor financeiro do clube italiano. "O nosso pior jogador ganha aquilo que aufere o melhor jogador da Atalanta. Zapata [avançado da Atalanta] ganha 1,8 milhões de euros [por ano]... Se contratássemos um cão, pagávamos-lhe três milhões e meio. Fomos arrogantes no mercado. O Fábio [Paratici] de há cinco anos não contratava Higuaín por 90 milhões. Contratava Gabriel Jesus por 10 e vendi depois por 90 M€".A Juventus, recorde-se, já foi penalizada com uma perda de 15 pontos na presente temporada , na sequência do processo de irregularidades financeiras em transferências de jogadores.