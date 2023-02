Tiago Pinto: «As pessoas estão sempre à procura de conflitos entre mim e Mourinho»

Tiago Pinto, diretor desportivo da Roma, abordou esta quarta-feira, em conferência de imprensa, a transferência de Zaniolo para o Galatasaray - por 16,5 milhões de euros, mais 13 M€ em bónus -, frisando que não ficou totalmente satisfeito por achar que "conseguia mais dinheiro"."É normal achar que conseguia mais dinheiro por Zaniolo. Há uma semana tivemos uma oferta mais alta, mas depois de tudo o que aconteceu tivemos de ter em conta esta solução, que não foi má. Nunca estou totalmente satisfeito, mas não sei se conseguíamos ter feito melhor", começou por referir, antes de ser questionado sobre a sua relação com Mourinho e sobre a opinião do treinador relativamente à saída do italiano."Claro que sabíamos o que estava a acontecer, ficámos satisfeitos que [Mourinho] decidisse continuar connosco porque acredita muito no projeto. As pessoas estão sempre à procura de conflitos entre nós, quando na realidade trabalhamos os dois para o bem da Roma. Esta conferência de imprensa não vai criar desentendimentos", assegurou.Tiago Pinto comentou ainda uma notícia avançada pela imprensa italiana recentemente, que garantia que a continuidade de Mourinho na Roma podia depender da qualificação para a Liga dos Campeões "Não me lembro de Mourinho ter pedido qualquer reunião. Falamos frequentemente, e Mourinho não é um treinador qualquer que precise de pedir uma reunião. Percebo que este seja um assunto de interesse, mas a nossa relação tem de ser discutida noutro sítio. Nenhum de nós precisa de pressão extra, sabemos que é diferente jogar [a Champions] ou não jogar. Fazemos as contas no final da temporada. Há muitas coisas pelo meio, não quero dizer que algo vai acontecer se formos ou não à Champions", rematou.