Hulk: «Pense no que faz com fé»

O internacional brasileiro Hulk continua no Brasil, devido ao coronavírus, mas mantém o foco no trabalho. O avançado, de 33 anos, que joga nos chineses do Shanghai SIPG, recorreu às redes sociais para mostrar que se mantém em forma.





Hulk deixou ainda uma mensagem aos seus mais de 2 milhões e 800 mil seguidores no Instagram."Diga o que você pensa com esperança. Pense no que você faz com fé. Faça o que você deve fazer com amor!", escreveu Hulk.Recorde-se o internacional brasileiro vive um romance com a sobrinha da sua ex-mulher e apesar da polémica o casal não se coíbe de mostrar o amor que os une, publicando fotografias de momentos românticos vividos a dois.