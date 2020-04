O passado de futebolista do 'padrasto' de Neymar: «Problemas pessoais afetavam-lhe o jogo»

Tiago Ramos está nas bocas do Mundo por ser o novo namorado de Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, mas o jovem de 22 anos também foi jogador de futebol, representando equipas espanholas e uma das quais bem perto de Portugal. A diferença de idades (mãe de Neymar tem 52 anos) tem deixado várias pessoas intrigadas, mas a verdade é que Ramos sempre teve uma 'queda' para mulheres mais velhas.





O brasileiro iniciou a sua carreira futebolística profissional no modesto Ferroviário de Fortaleza da Série C do país. Entretanto, em janeiro de 2019, o seu representante recebeu uma proposta do SP Villafranca de Barros, equipa da primeira divisão da região da Extremadura, situada numa pequena localidade (com cerca de 13 mil habitantes) perto de Badajoz, ou seja, da fronteira com Portugal."Estávamos em posição de subir à 3.ª divisão e, por isso, procurávamos reforços no mercado de inverno. Foi assim que o Tiago chegou à nossa equipa", contou José Manuel Cisneros 'Pana', treinador da equipa na altura, ao jornal 'Marca'. O ex-técnico traçou o perfil de jogador de Tiago Ramos: "Era um portento físico. Na verdade tinha pouco conhecimento tático e era muito limitado tecnicamente e ficou surpreendido por ter sido profissional no Brasil. Mas, fisicamente era um touro, por isso jogava como extremo." No final da temporada o SP Villafranca de Barros não conseguiu alcançar a subida de divisão e foi aí que o jovem revelou ao ex-treinador que queria sair para provar o seu valor noutro clube, mas 'Pana' também percebeu logo que o seu futuro não passaria pelo futebol."Foi aí que lhe perdi o rasto. Era um jovem que não falava muito e estava sempre agarrado ao telemóvel, nas redes sociais. Cuidava muito do corpo e do aspeto físico. Também me recordo que já aí tinha uma namorada bem mais velha que ele, com mais de 40 anos, ele tinha 21. Mas, se era feliz...", revelou o ex-treinador.Tiago Ramos assinou, então, pelo Guareña, também da Primeira Regional da Extremadura, no início da temporada 2019/20. Mas, cedo se percebeu que não estava com a cabeça no clube, nem no futebol. "Comecei a perceber que tinha problemas pessoais e que isso afetava muito o seu jogo. Foi então que em novembro, chegou ao treino e revelou a toda a equipa que tinha de ir embora. Em dezembro soube que ele estava em Madrid e que mais tarde se tinha mudado para Paris", salientou José Enrique Pineda, treinador do Guareña, naquele momento.Também Bruno França, jogador brasileiro do SP Villafranca de Barros que partilhou quarto com Tiago Ramos durante seis meses, confirmou o gosto do jovem por mulheres mais velha s. "Sempre me disse que apreciava mulheres mais velhas. Aliás, não ligava nenhuma às da sua idade e devido ao seu físico tinha muitas pretendentes... mas, sempre quis mulheres mais maduras", disse o ex-companheiro que deu conta, rapidamente, que o futuro do jovem não seria dentro das quatro linhas: "Estava sempre nas redes sociais. Tinha muito sucesso com de 200 mil seguidores no Instagram que tinha conquistado por ter participado num reality show da televisão brasileira. Também foi aí que contactou com Neymar pela primeira vez, porque o craque do PSG também colaborou com o programa."No entanto, Bruno França não estranhou que Ramos tivesse abandonado o futebol e se tivesse tornado num 'gamer' de excelência, mas ficou boquiaberto ao ver a fotografia da mãe de Neymar. "Não queríamos acreditar, aqui no clube. Pensávamos que era uma montagem... Mas parece que não. O importante é que o amor triunfe", salientou o ex-companheiro de equipa do novo namorado de Nadine Gonçalves que é seis anos mais novo que Neymar.