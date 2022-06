Pedido de desculpas aceite apesar das duas loiras na cama: casamento de Andy Carroll vai mesmo avançar

Afinal, Andy Carroll e Billi Mucklow vão mesmo casar-se, revelou fonte próxima do casal ao 'The Sun'. O antigo internacional inglês foi fotografado na cama com outras duas mulheres semanas antes da cerimónia, situação que parece ter afetado a relação apenas até certo ponto."A Billi foi completamente humilhada pelo Andy, mas lá no fundo ainda o ama. Vários amigos e algumas pessoas da família disseram-lhe que devia adiar o casamento, mas ela já tomou a decisão final. Tem ponderado muito e escolheu avançar", começou por explicar ao jornal britânico fonte próxima do casal.E prosseguiu: "O casamento é daqui a dois dias. Está tudo planeado e os convidados estão todos prontos. Ela [Billi] acredita que nada aconteceu no Dubai e só quer avançar. Apesar de nem toda a gente achar que é a decisão certa, aqueles que a amam, apoiam-na".Recorde-se que Taylor Jane Wilkey, uma das loiras que partilhou fotos na cama com Andy Carroll no Dubai - e que já pediu desculpa -, afirmou que não aconteceu nada entre ambos, frisando que o avançado estava "demasiado bêbado" e que acabou por adormecer.