Shakira e Piqué a ferro e fogo: cantora deixa mensagem de ano novo e fala em "feridas" e "traição"

Apesar de terem colocado um ponto final na relação em junho de 2022, a separação de Shakira e Piqué ainda parece estar bem viva na cabeça da cantora colombiana, que este domingo, o primeiro dia de 2023, deixou uma mensagem nas redes sociais onde fala em "feridas abertas" e "traição", numa publicação presumivelmente dirigida ao espanhol, que recentemente se retirou do futebol "Ainda que as nossas feridas continuem abertas neste novo ano, o tempo tem mãos de cirurgião. Mesmo que alguém nos tenha traído, devemos continuar a confiar. Diante do desprezo, valorizem-se. Há mais gente boa do que indecente. Mais gente empática do que indolente. Menos pessoas estão a ir embora e mais estão a ficar a nosso lado", escreveu Shakira.E concluiu: "As nossas lágrimas não são um desperdício. Elas regam o solo onde o futuro vai nascer e tornam-nos mais humanos, para que possamos amar mesmo a meio de um desgosto".Recorde-se que a relação entre Piqué e Shakira acabou depois de o espanhol ter sido apanhado com outra mulher, Clara Chía. Entretanto, os dois já assumiram estarem juntos publicamente