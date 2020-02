Viúva de Kobe Bryant altera nome da fundação e explica: «Não existe o nº 24 sem o nº 2»

A viúva de Kobe Bryant, Vanessa, anunciou que a fundação "Mamba Sports Foundation", que conta com a colaboração da família do antigo basquetebolista, mudou de nome para homenagear a filha do casal, Gianna Bryant, que morreu com o pai e outras sete pessoas no acidente de helicóptero no passado dia 26 de janeiro. Se Kobe era o "Mamba", Gianna foi apelidada de "Mambacita" e a fundação passará a chamar-se "Mamba & Mambacita Sports Foundation".





"Como não existe o nº 24 sem o nº 2, atualizamos a Mamba Sports Foundation para Mamba & Mambacita Sports Foundation. A nossa missão permanece a mesma - e mais forte do que nunca - de oferecer oportunidades aos jovens através do desporto. Obrigado a todos pelo apoio e pelas generosas doações até o momento, de forma a manter o legado de Kobe e Gigi", pode ler-se na mensagem que publicou no Instagram.Tem sido através das redes sociais que Vanessa Bryant tem partilhado a sua dor. Ainda esta semana, a mulher do antigo basquetebolista dos Lakers escreveu um texto dando conta da profunda tristeza e do "pesadelo" que neste momento está a viver