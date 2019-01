Mercado a ferver: Revés para Renato Sanches em dia de entra e sai no Sporting

9h50: Segundo a Sky Italia,já passou os testes médicos no. O uruguaio vai assinar por duas temporadas no verão9h22:, nocedido pela, tem várias ofertas para sair do clube9h15: Opensa empara o lugar de9h: Ronaldo, Bruno Alves, Cédric, Leonardo Jardim: portugueses fazem manchetes da imprensa internacional desta sexta-feira 8h52: O 'Tuttosport' avança na sua edição de hoje que a Juventus está a pensar contratar Bruno Alves , podendo juntar-se a Cristiano Ronaldo e João Cancelo. O internacional português, de 37 anos, está atualmente no Parma e seria solução para a vecchia signora caso esta perdesse Benatia8h45:está na mira do, escreve hoje o 'The Sun'8h32: Segundo o 'Daily Mirror',teme ficar sem, uma vez que ainda não aceitou a renovação de contrato e há várias equipas interessadas na sua contratação:não o prerdem de vista8h20: Ooferece 8 milhões por, avança a Marca- A entrada deestá diretamente relacionada com a saída deque, nas últimas semanas, tem sido negociado com o. Apesar de a transferência ainda não estar fechada, os dois clubes estão muito próximos de um acordo e existe a forte possibilidade de o internacional argentino, de 27 anos, realizar amanhã o seu último jogo pelo Sporting. - Ochegou a acordo com opara garantir a contratação de, num negócio que custa 1,6 milhões de euros aos cofres das águias. Os detalhes da transferência foram ontem acertados entre Luís Filipe Vieira e Paulo Lopo, os presidentes das duas SAD, embora a dupla de jogadores apenas assine contrato durante o dia de hoje. está noa acertar as condições salariais para um contrato até final da temporada . O Rio Ave pretendia manter o dianteiro que pertence ao Nápoles até ao termo do empréstimo, mas o seu desejo de atuar na Ligue 1 e com isso ganhar mais dinheiro acabou por ter mais peso na sua decisão.- Oestá interessado em, central da. Ao que o nosso jornal sabe, a SAD dos leões já fez os primeiros contactos tendo em vista a contratação do angolano, de 27 anos- Oe onegoceiam a possibilidade derumar ao campeão francês, mas essa hipótese parece ter sofrido agora um revés vai ser cedido aoaté ao final da época- Oassegurou o quinto reforço de inverno, após ter garantido Francisco Geraldes, Luiz Phellype, Idrissa Doumbia e Matheus Nunes. Agora, os leões acordaram a transferência de Cristián Borja , que chega a Alvalade com o objetivo de colmatar a iminente saída de Acuña.- O regresso de Leonardo Jardim ao Monaco pode estar bem próximo de acontecer, depois de o clube ter anunciado ontem a suspensão de Thierry Henry das funções de treinador principal. O ‘L’Équipe’ avança o nome do técnico luso como o mais provável para liderar um Monaco que, para já, fica sob o comando de Franck Passi , adjunto de Thierry Henry.- Quando parecia que era quase certa a ida de Rabiot, médio de 23 anos, para o Barcelona, surge agora o Tottenham na equação. Segundo a ‘France Football’, os spurs vão tentar negociar o jogador com o PSG.- O ‘Tuttosport’ avança que o tempo de Khedira na Juventus está perto do fim. O diário italiano afirma que o médio, de 31 anos, rumará à MLS no final da temporada.- Após Frenkie de Jong ter sido anunciado no Barcelona, o Ajax pode agora perder o central Matthjis de Ligt. O ‘De Telegraaf’ garante que o PSG tentará contratar o holandês, de 19 anos, para 2019/20.- Aderlan santos, central, de 29 anos, foi anunciado como reforço do Al Ahli, da Arábia Saudita. O ex-Sp. Braga chega à liga saudita proveniente do Valencia, tendo o clube ché recebido 9,5 M€.- A chegada de Mario Balotelli ao Marselha pode levar à saída de um avançado, devendo ‘a fava’ calhar a Mitroglou. Segundo a rádio RMC, a saída do ex-Benfica é quase certa, podendo este regressar à Grécia.- O internacional japonês Inui foi emprestado pelo Betis ao Alavés até final da temporada.Bom dia! Acompanhe, a par e passo, tudo o que se passa no mercado de transferências esta sexta-feira