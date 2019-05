Mercado já mexe: Pogba já tomou decisão e Fenerbahçe prepara terreno para levar Fejsa

10h49: Ocomunicou esta manhã queno comando técnico da equipa de Vila do Conde.10h42: O avançado polaco, 'estrela' do, está a encorajar os bávaros a avançarem por, do. "É um jogador que pode melhorar muito a equipa", disse o goleador dos campeões alemães.10h31: Em Inglaterra corre a notícia quepoderá ser o próximo treinador do. O antigo capitão doé atualmente adjunto no10h12:, lateral-direito do, é um dos jogadores quetem debaixo de olho para substituirno, segundo revelou a 'Canena COPE'.10h08: O 'Sport' escreve que odá- a caminho do- como 'perdido' e já procura soluções para a baliza. A ideia é encontrar um guarda-redes internacional, com experiência e a um preço acessível.) e) são os alvos.9h52: Em Itália diz-se que avai apresentarcomo novo treinador já no próximo dia 14 de junho, mas em Espanha não se dá muito crédito à informação divulgada pela agência de informação AGI. É pouco provável que o treinador catalão abandone o...9h39: Nos últimos dias surgiram rumores dando conta quepodia ser o sucessor dena, mas a 'Gazzetta dello Sport' garante que o técnico não vai sair do9h36: A 'Kicker' escreve que oestá de olho em Rodrigo, médio do. A cláusula de rescisão é de 70 milhões e otambém está interessado no espanhol.9h02: Ainda em Itália,, defesa do, terá acedido trocar os campeões franceses pelo campeões italianos. Aquer o brasileiro mas o clube de Paris pede 60 milhões de euros pelo seu passe.8h58: A 'Gazzetta dello Sport' escreve que, jogador do, pode ser reforço dona próxima temporada. Uma operação de 30 milhões de euros e em quetambém seria envolvido. Recorde-se queé o treinador falado para treinar os nerazzurri.8h36: Oficou fora da, que está a ser assediado por clubes como o, não quer ficar em Old Trafford para jogar a Liga Europa. Mas os red devils fazem de tudo para convencer o francês a ficar e, segundo a ESPN, ofereceram-lhe a braçadeira de capitão.8h27: O jornal espanhol 'Marca' escreve esta manhã que o croatavai renovar com opor mais uma época, ou seja, até junho de 2021. Segundo o mesmo jornal, o jogador tinha uma cláusula no vínculo com os merengues que impunha a renovação por mais uma temporada se ganhasse a Bola de Ouro.- Ojá sabe que opara abrir mão de, lateral-esquerdo por quem já decorrem conversações.integra aa atacar por parte dono caso devir a deixar Old Trafford este verão.- Oestáde chegar a um entendimento final com opara garantir os serviços do guarda-redes. O jogador já fez saber aos seus representantes que deseja ver o futuro resolvido o mais brevemente possível, de forma a ir de férias com tudo acertado.- Oquere, sabe, o presidente do emblema turco até já esteve recentemente em Lisboa de modo ajunto dopara uma futura proposta pelo médio encarnado, de 30 anos.está de saída doque fazem parte da extensa lista de alvos pretendidos pelo clube do sul de França.- A imprensa turca continua a insistir em colocarcomo alvo do. O argelino está em final de contrato com o, o que- Em Inglaterrae opela contratação de. Os hammers há muito que se colocaram na dianteira e estão determinados em levar o maliano dopara Londres, mas o clube treinado por Nuno Espírito Santo não desiste da luta.- Nos últimos dias, otem intensificado o foco em, médio do, mas. Para além do, os gregos doestão apostados em levar o médio.- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia de mercado.