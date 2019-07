8h55 -, que chegou na tarde de domingo a Turim, já está a fazer testes médicos de forma a assinar contrato com a. O futebolista chega a custo zero, após ter chegado ao fim o contrato com o







8h48 - O guarda-redes, que sofreu um enfarte do miocárdio no passado mês de maio, apresentou-se no Olival para o regresso doao trablaho, tendo chegado cerca das 8h16.8h11 -despediu-se dos adeptps do Newcastle através de uma carta em que explica que está triste, que a direção não partilhava a sua visão e em que diz que queria ficar.8h10 -foi associado ontem, no seu último dia de contrato com o, ao Arsenal. De acordo com a informação veiculada pelo portal La Gazette du Fennec, o argelino estará na lista de potenciais alvos dos gunners, que estão no mercado à procura de opções para as alas do ataque.8h06 -rminado o empréstimo ao vai apresentar-se hoje no, muito embora seja certo que não fará os testes médicos nem integrará o grupo comandado por Bruno Lage8h05 - Quem não entra nos planos depara a próxima temporada éque nem se apresentou na passada quinta-feira. O central, tal como Jefferson, Petrovic e Carlos Mané, recebeu a indicação para procurar um novo clube, e só será integrado se não encontrar um solução a curto prazo.8h04 - Um processo que deve registar um avanço significativo esta semana é a saída de, um jogador que não entra nos planos dos responsáveis leoninos e que recebeu autorização para prolongar as férias para encontrar clube.8h01 - O acordo estava alinhavado há várias semanas e hoje, finalmente, será apresentado como reforço do. O jogador vai assinar um contrato válido para as próximas cinco temporadas e, desta forma, cumpre-se a promessa do presidente Frederico Varandas, que no dia da apresentação da equipa, na última quinta-feira, garantiu em entrevista ao canal do clube que três reforços estariam às ordens de Marcel Keizer a muito curto prazo.Bom dia. Estamos de volta para acompanhar mais uma dia mercado, dia este que assinala o regresso de Benfica e FC Porto ao trabalho e que pode ser o primeiro de João Félix no Atlético Madrid.