9h47: Já o 'The Sun' fala do futuro de: o treinador argentino parece ester a rejeitar todas as ofertas que lhe cheguem por estar de olho no lugar de... Pep Guardiola, no, no próximo verão.9h20: O 'Daily Mail' avança hoje que Guardiola está a exigir "mudanças radicais" - tanto na equipa como na equipa técnica - e três contratações para continuar no Manchester City: dois defesas e um avançado estão na lista de prioridadesé o novo treinador do Casa Pia . Aos 43 anos, deixa a equipa de juniores do Olympiacos, da Grécia, e regressa a Portugal para tentar manter o emblema lisboeta, atual penúltimo classificado, na 2ª Liga.- Oestá perfeitamente consciente de que a tarefa para convencera trocar opela Luz não será fácil, mas tem já um conjunto de argumentos para que esse desafio seja bem-sucedido. É quetambém anda a ser namorado há meses por PSG e Barcelona Bom dia! Fique connosco ao longo dia e acompanhe todos os rumores e as principais movimentações que estão já a acontecer nas vésperas do arranque do mercado de inverno que abrirá a 1 de janeiro nas principais ligas europeias.