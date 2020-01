9h27 - O jornal catalão 'Sport' escreve esta quarta-feira que o Espanyol está a fazer um grande esforço financeiro para garantir Raul de Tomas. O avançado não se adaptou no Benfica, pediu para sair e os encarnados estão dispostos a dispensá-lo mas, segundo avança aquela publicação, impuseram condições.





9h12 - Avança o 'Daily Mail' que oestá à procura de reforços e parece tê-los encontrado no: o emblema inglês já estará a negociar com os italianos o aguarda-redese o avançado8h49 - A imprensa inglesa garante que oe ofizeram propostas ao PSG por. O avançado, de 32 anos, termina contrato no final da época com o clube francês.8h39 - A imprensa espanhola conta esta manhã que o presidente do, e alguns dos pesos-pesados da equipa aproveitaram a viagem de avião até à Arábia Saudita para tentar convencera não deixar os blaugrana este mês de janeiro. O jogador é pretendido pelo8h36 -, médio do, confessou numa entrevista ao jornal 'As' que está em negociações com os colchoneros para renovar o contrato.8h31 -, mulher e empresária de, não dá como certa a continuidade do argentino no. "A decisão será dele, logo veremos, não há nada certo. É óbvio que viajar entre Paris, Roma e Milão é mais fácil de dizer do que fazer. O Mauro faz coisas muito boas em Paris e estou feliz. Fizemos muitos amigos", disse a agente ao 'Eurosport'. Recorde-se queestá emprestado pelocom uma cláusula de compra que pode ser acionada por 70 milhões de euros.- Recordetudo o que aconteceu terça-feira no mercado.- Ojá fez uma primeira proposta que foi recusada pelomas está na iminência de fazer chegar a Alvalade umapor, no sentido de tentar convencera sentar-se à mesa das negociações.- Emprestado peloaoestá descontente com a reduzida utilização ea possível transferência, já em janeiro, de, avançado esloveno de 25 anos, para clube de Alvalade.estádo. O lateral-esquerdo argentino de 20 anos, proveniente do, já está em Lisboa para realizar exames médicos e posteriormente assinar contrato.é alvo dos encarnados mas oainda não fez chegar aouma proposta formal pelo jogador.está de saída dopara oexplica-lhe todos os contornos do negócio. Leia tudo. Entretanto a SAD analisa a possibilidade de avançar de imediato para a- Omarcou presença em Lisboa para tentar levarpara Inglaterra mas aindacom o, segundoapurou.- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia de movimentações no mercado de transferências, onde acompanharemos ao minuto todos os rumores e confirmações. Fique connosco!