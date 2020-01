8h45 - A imprensa brasileira noticia esta manhã que o Flamengo de Jorge Jesus formalizou junto da Fiorentina uma proposta para o empréstimo do avançado Pedro, por uma temporada, com opção de compra no final da cedência.





8h41 - Inglaterra garantem que oe ojuntaram-se aona corrida pelo defesa francês do8h34 - O italianonão assumiu o comando técnico de nenhuma equipa desde que deixou a, no último verão, e, segundo o 'Daily Mail', é o principal candidato a rendernose o norueguês for despedido. Já o 'The Sun' colocana rota de Old Trafford.8h20 -, antigo extremo do, pode estar de regresso à Premier League. O jogador holandês, que não joga no, tem ointeresssado nos seus serviços.8h18 - Em Inglaterra continua a falar-se de, segundo a BBC o jogador - que termina contrato com ono final da época -, é pretendido peloe pelo8h15 - O jornal inglês 'The Telegraph' escreve que odeve contratar entre quatro a seis jogadores este ano.devem sair já neste mercado de inverno epode mudar-se para o- Recordetudo o que aconteceu ontem no mercado de transferências.- Opara segurar um, um jogador determinante para a equipa. O argentino está na mira doe do- Oobservouno clássico com o. Os red devils não perdem o médio dede vista. Leia mais- De acordo com informações recolhidas por, o melhor marcador dojá está a par do interesse dos leões ecom a possibilidade de se transferir para Portugal.chegou ontem a Lisboa para assinar contrato com opara os próximos quatro anos e meio. O extremo colombiano, que terminou contrato com os brasileiros do Fluminense, faz hoje exames médicos na capital portuguesa e, sendo forte a hipótese de seguir na Europa.- Opretende garantir uma alternativa a- quepelo Espanyol - no atual mercado de transferências, apurou. Todas as informações- Otem a opção de resgatarno mercado de inverno, mas o- Quem não desiste deé o. Ao queapurou, os 'hammers' fizeram chegar umaà SAD do: empréstimo válido por um ano e meio, mediante o pagamento de 1,5 milhões de euros como taxa de cedência. Este valor seria pago em três prestações de 500 mil euros. O Chelsea também está na corrida.- Otambém está a tentar garantir a contratação de. Ao queapurou, os wolves já fizeram chegar à Luz uma primeira oferta formal e, apesar de esta ter sido rejeitada, já prometeram voltar à carga com números melhorados. Opretende garantir o encaixe de pelo menos 40 milhões de euros. Leia todos os pormenores- A saída depara ovai abrir uma vaga no plantel do FC Porto. Sérgio Conceição já avisou que não há qualquer plano de ataque ao mercado de janeiro, pelo que esse 'reforço'. E, nesse sentido, parece haver um nome que está acima de todos os outros:- Bom dia, seja bem vindo a mais um dia de movimentações no mercado de transferências, onde acompanharemos todos os rumores e confirmações. Fique connosco!