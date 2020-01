10h06: O Wolverhampton junta-se agora à lista de equipas interessadas em Thomas Lemar. Escreve hoje o 'The Sun' que o jogador francês do Atlético Madrid é pretendido também pelo Chelsea e Arsenal.





9h47:chegou ontem ae vai assinar nas próximas horas pelo, escreve o Bild9h20: O 'Sport' escreve que ovai tentar... mas só depois do fecho do mercado. Os alemães pretendem negociar tranquilamente com o, podendo também negociar o preço de Coutinho8h59: Ooficializou a sua primeira contratação depois da sanção que lhe foi imposta que proibia a inscrição de jogadores durante duas janelas de mercado. Segundo o Mirror, o emblema londrino assegurou, um jovem norueguês de 16 anos, por três anos e meio e um custo de 1 milhão de euros8h54: Antonio Conte pediu um refoço de inverno para o, Beppe Marotta pôs mãos à obra e já tem três alvos identificados, segundo a 'La Gazzetta dello Sport':8h46:chegaram a acordo para a transferência de, a título de empréstimo, por uma época e meia. O jogador é já esperado hoje em Londres , para fazer exames médicos e assinar contrato com o emblema da capital inglesa8h40:pode tornar-se hoje mesmo jogador do: o clube inglês e ojá chegaram a acordo8h32:chegou às instalações dotrês horas antes (!) do início do treino. Depois de um fim de semana agitado, com os catalães fora da final da Supertaça espanhola e com o nome de Xavi a 'pairar' no clube, os rumores sobre a possível saída do treinador estão a dominar as atençõesmais perto de: ingleses oficializam proposta esta semana, mas plano é ter o capitão do Sporting pelo menos até ao jogo com o Benfica , na sexta-feira- Caso ofeche negócio para contratar, o jogador só irá chegar à Luz... no mês que vem joga dérbi à espera do aumento : argentino desagradado com atraso na renovação ficou de fora no Bonfim por dores musculares- A oficialização da contratação deserá outro tema na lista de tarefas da SAD na semana que hoje se inicia.encontram-se a limar os derradeiros detalhes do negócio deverá rumar aos franceses do, equipa liderada pelo português Paulo Sousa. O extremo, recentemente contratado peloao- Ovoltou ontem a ser associado a Jonathan David , médio-ofensivo de 19 anos, do, da Bélgica, médio de 22 anos do, está mais perto de rumar à Luz. A SAD encarnada oficializou finalmente a proposta pelo jogador na última sexta-feira. Ao queapurou, as águias colocaram em cima da mesa uma oferta de 20 milhões de euros pela totalidade dos direitos económicos do jogador e sem incluir qualquer tipo de percentagem ou mais-valia em futura venda.Bom dia! Fique connosco e acompanhe o que se passa no mercado de transferências nacional e internacional