8h51 - O Flamengo está a negociar a contratação de Léo Pereira, central do Athletico-PR, para preencher a vaga deixada por Pablo Marí, o qual está em Londres e deve assinar nas próximas horas pelo Arsenal. Assim que tal suceder, o clube do Rio inicia oficialmente a negociação com o Furacão, que exige 6 M€ pelo defesa. O Mengão tem um acordo de cinco anos com o atleta.





8h45 -lateral-direito de 21 anos que pertence ao Barcelona B, está a ser apontado ao. De acordo com o Mundo Deportivo, o emblema minhoto está atento à situação do jovem defesa, que termina contrato com os blaugranas no final da presente temporada, pese embora a formação culé detenha uma opção para acionar uma renovação por mais duas épocas. Seja como for, o Barcelona estará prestes a fechar um outro jovem lateral. Trata-se de Yan Couto, lateral-direito de 17 anos, o que poderá indiciar uma aposta renovada na posição.8h40 -está desde ontem em Londres e vai representar nos próximos anos o, que por ele paga 8,9 M€ ao Flamengo. Acompanhado por Edu Gaspar, dirigente dos gunners, o central desembarcou em Heathrow ao meio-dia, iniciando pouco depois a bateria de exames médicos. Não deixou de se mostrar entusiasmado com a nova aventura na Premier.8h35 - O avançadoestá perto de ser reforço dopor empréstimo da Roma até final da temporada. O jovem, de 20 anos, fez quatro jogos pelo clube italiano em 2019/20 após a cedência ao Pescara na época anterior. As negociações estão avançadas e o jogador pode chegar amanhã a Portugal.8h25 - Carles Pérez está muito perto de ser jogador da Roma. Será emprestado pelo Barcelona com opção de compra.8h15 - Sábado teve lugar, em Lisboa, nova ronda negocial entre o, com a presença do líder Frederico Varandas, e os representantes dopor, com os últimos a subirem a parada pelo internacional português: 55 milhões de euros a pronto é o montante que está em cima da mesa da SAD verde e branca.8h05 -, jogadores que a SAD pretende colocar em janeiro, ainda treinaram ontem. Uma vez que os responsáveis doestão concentrados no jogo de hoje, os dossiês dos dois internacionais sérvios só deverão ficar concluído nos dias que antecedem o fecho do mercado.8h02 - O, estando em aberto a possibilidade de o clube italiano apresentar uma proposta de empréstimo, ou por seis meses ou por ano e meio, à semelhança de Gedson, que rumou ao Tottenham.8h01 - Bruno Lage garante que o plantel continua aberto a entradas . A menos de uma semana do fecho do mercado de inverno, o treinador doadmitiu que ainda pode haver contratações, em negócios de "oportunidade".Bom dia! Entramos nos últimos dias do mercado de transferências. Acompanhe tudo o que se passa aqui ao minuto.