8h30 - Troca Pjanic-Arthur está prestes a concretizar-se. O 'Sport' garante que há acordo entre Barcelona e Juventus e que o acordo vai mesmo concretizar-se





8h25 -faz parte da lista de jogadoresquer contratar, refere o Foot-Mercato.8h20 - Consagrado quinta-feira campeão inglês ao fim de 30 anos, ojá pensa na próxima temporada e sabe-se que contactou o Wolves por8h10 -é o treinador que está na linha da frente para substituire Luís Filipe Vieira, sabe o nosso jornal, encontra-se disposto a esperar pela melhor altura para o contratar. Isto porque o técnico do Flamengo, que passou na Luz entre 2009 e 2015, também gostaria de voltar ao Benfica, mas na altura certa – com tempo para trabalhar na construção do plantel e preparar uma equipa que seja a principal candidata ao título e possa brilhar na Europa.8h05 -não vai ser reforço dona próxima temporada. O brasileiro, de 27 anos, constava na lista de reforços desejados pelo campeão francês, mas a atual conjuntura económica condicionada pela crise pandémica levou os responsáveis do clube a redimensionar em baixa o nível de investimento a fazer no próximo defeso.8h04 - Depois de ter elogiado publicamente, dizendo mesmo que seria o jogador do FC Porto que mais gostaria de contratar no futuro, Julen Lopetegui não quis ontem comentar a informação dada por Casillas nas suas redes sociais, de que o Sevilha, treinado pelo técnico espanhol, terá sido uma de três equipas a já ter feito sondagens porjunto da SAD azul e branca.Bom dia. Estamos de volta para acompanhar mais um dia de mercado, com o Benfica a ser grande destaque por causa de Bruno Lage e da hipótese de Jorge Jesus voltar à Luz. Siga tudo aqui.