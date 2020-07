9h38: Pep Guardiola parece ter encontrado substituto para a saída de Leroy Sané. O Mundo Deportivo avança que o técnico espanhol está interessado em garantir a contratação de Mikel Oyarzabal, jogador da Real Sociedad.





8h42 - Aestará a considerar a contratação de, antigo jogador da, para treinador. Segundo o 'Corriere dello Sport', o nome do médio que encerrou a carreira na época passada estará na lista do clube viola para substituir o técnico8h39 -pode perdereste verão. O avançado bósnio daestará na mira da, segudo escreve o 'Tuttosport'.quer um novo número 9, no caso de Higuaín sair dos bianconeri.8h37 -, defesa inglês do, de 26 anos, pode estar de regresso ao, escreve o jornal 'The Sun'.8h32 - O jornal catalão 'Sport' revela este sábado que oestá muito interessado em, central catalão doque termina contrato na próxima época. Os blaugrana já terão iniciado conversações com os citizens.- A possibilidade deprosseguir a carreira noganha força. O guarda-redes espanhol do, de 33 anos, é um dos alvos que a SAD tem identificados para serem o número dois de, a grande aposta para ocupar a baliza do Sporting nas próximas temporadas.- Ode, um jovem de 14 anos que é visto como uma grande promessa de futuro do clube leonino., lateral-esquerdo de 33 anos que rescindiu com odona próxima época sefor transferido no final desta temporada- Com os processos de renovação das jovens promessas praticamente todos concluídos, oestá agora no mercado com o objetivo de reforçar o plantel para a próxima temporada.que estão em cima da mesa são, do, e, que alinha nopor empréstimo do Manchester City.- Para além de, otambém gostaria de receber, segundo o portal Peuple Vert. O extremo faz parte, no entanto, nos planos dopara a próxima época.- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia de movimentações no mercado de transferências, em que acompanharemos todos os rumores e confirmações. Fique connosco!