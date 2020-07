8h19 - O jornal 'Superdeporte' garante que o Valencia vai voltar à carga por Diogo Leite. O defesa português de 21 anos do FC Porto é o preferido para reforçar o setor mais recuado com clube espanhol, que na lista de potenciais reforços tem também Benoit Badiashile, do Monaco.





8h13 - Oanunciou a contratação do avançado, natural da Costa do Marfim, proveniente do8h10 -não vai deixar a. Depois de ter 'ameaçado' sair de Florença depois de ver a sua casa ser assaltada, ao que parece o médio francês decidiu continuar ao serviço dos viola.8h07 - Em Itália garantem que o defesa senegalêsjá decidiu deixar o. O jogador, que tem contrato até 2023, está a ser muito cobiçado e entende que chegou o momento de dar um salto na sua carreira.8h02 -estará a planear reunir-se com, com o intuito de o convencer a assinar pelo. O defesa, que já trabalhou o técnico catalão nos bávaros, termina contrato com oem 2021 e é um dos jogadores mais pretendidos neste mercado de verão.- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia de movimentações no mercado de transfências, onde como é hábito acompanharemos tudo ao minuto. Fique connosco!