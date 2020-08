9h40 - O jornal 'The Sun' avança que Kai Havertz vai rumar ao Chelsea. O jogador de 21 anos do Bayer Leverkusen deverá assinar um contrato de 5 épocas e custará 90 milhões de euros aos cofres dos blues.





9h03 - Apesar de ainda não ter chegado a acordo com oa SAD do Benfica está devidamente informada sobre as condições salariais de(cerca de 600 mil euros limpos por temporada) e acena com um vencimento substancialmente mais alto para o convencê-lo transferir-se para a Luz8h51 -avançado argentino de 36 anos, vai alinhar noclube da 3ª divisão de Itália. O atacante deixa o Crotone, com o qual subiu esta época à Serie A, preparando-se para representar o 14º emblema da carreira, entre eles o River Plate, o Barcelona (onde venceu a Champions) e o Milan.8h43 - Onegoceia com o Milan a possibilidade de manterpor empréstimo até 2022. O avançado, de 24 anos, agrada bastante aos responsáveis alemães e, apesar de o atual acordo de cedência se estender até 2021, o clube da Bundesliga já pensa no futuro. O negócio pode envolverO croata vive um percurso inverso, pois está emprestado pelo Eintracht aos rossoneri até 2021.8h29 -, médio do Southampton, só ainda não foi oficializado como reforço de José Mourinho nopor meros detalhes. Segundo o ‘Daily Mail’, o dinamarquês, de 25 anos, já cumpriu os exames médicos. Os spurs vão pagar 17 milhões de euros e oferecer Walker-Peters aos saints.8h23 -vai continuar a dirigir a equipa principal daapesar de a imprensa italiana insistir em lançar nomes de potenciais sucessores (Mauricio Pochettino e Daniele De Rossi, por exemplo). Record sabe que o treinador luso tem a confiança do Friedkin Group, que se prepara para consumar a aquisição do clube por 591 M€. Paulo Fonseca encontra-se a preparar a nova temporada, tendo realizado já uma reunião de trabalho com Guido Fienga, o CEO do clube.8h20 - Rui Costa e Tiago Pinto, administrador da SAD e diretor-geral para o futebol do Benfica, respetivamente, viajaram ontem para a Alemanha com o objetivo de fechar a contratação de, avançado do Friburgo que é uma das prioridades para reforçar o ataque. O facto de a SAD enviar duas das principais figuras da estrutura para salvar este negócio é um claro sinal da importância dada à contratação do jogador para a próxima temporada.8h16 - A uma semana do arranque oficial dos trabalhos em Alcochete, o mercado começa a mexer para o clube leonino., um dos ativos que a SAD pretende negociar de forma a financiar o reforço do plantel para 2020/21, está nos planos da Lazio e da Roma e, em breve, poderá mesmo deixar Alvalade 8h15 -vai vestir a camisola doem 2020/21. Ao que Record apurou, a SAD verde e branca e o experiente guarda-redes do At. Madrid, de 33 anos, acertaram nas últimas horas os termos do acord o com vista à mudança para Alvalade, onde o aguarda um contrato válido para as próximas duas temporadas, com opção por mais um ano.8h10 - A contratação deestá fechada, mas o Grémio ainda segura o extremo, enquanto não estiverem acertados os últimos detalhes processuais. Ao que foi possível apurar, em causa estão a validação do contrato, pelos departamentos jurídicos dos dois clubes, e o pagamento dos 20 milhões de euros7h53 - Ode Israel, juntou-se ao lote de interessados em. O avançado venezuelano faz parte da lista de reforços para o ataque e a verdade é que os primeiros contactos já foram efetuados7h50 -está agradado com o projeto desportivo do disse a Record um amigo do futebolista. O experiente central considera que os encarnados lhe dão a possibilidade de lutar por títulos e atuar nas competições europeias, sendo que o Benfica persegue a qualificação para a Liga dos Campeões. Falta agora um entendimento de verbas.Bom dia! Estamos de volta para seguir mais um dia de mercado. Fique ligado aqui.