11h35 - O internacional sueco sub-17, Emil Roback, está a caminho do AC Milan. O avançado é considerado uma das maiores promessas do futebol sueco e chega proveniente do Hammarby, clube do qual Zlatan Ibrahimovic é coproprietário.





10h23 - Oanunciou a contratação deao9h59 - A 'Gazzetta dello Sport' escreve quepode deixar aeste verão pois o clube precisa de fazer um bom encaixe financeiro, face à crise motivada pela pandemia. O clube de Turim estará recetivo a propostas entre os 90 e os 100 milhões de euros.9h35 - O 'The Sun' avança que opode virar agulhas para, do Barcelona, caso não consiga contratar, do9h09 - O jornal 'El País' escreve quepode voltar àna próxima se ganhar a Liga dos Campeões deste ano com o8h49 - Oterá oferecido 63 milhões de euros aopelo defesa, mas o clube italiano quer pelo menos 70 milhões.8h16 -deve estar de regresso ao Real Madrid, clube ao qual está vinculado até ao julho de 2023. Segundo a imprensa espanhola, depois do empréstimo à Real Sociedad no verão de 2019, por dois anos, o médio norueguês de 21 anos deverá agora reforçar o plantel às ordens de8h10 -é um dos jogadores que o FC Portoe o avançado camaronês até já terá sido oferecido a três clubes turcos.8h07 - A SAD doestá disposta a desprender-se de várias das suas promessas para equilibrar as finanças e poder corresponder às exigências de. Já a venda de Otávio está fora de questão . Os dragões querem renovar com o médio.8h06 - A permanência deno plantel doé uma incógnita edee dos cortes que o treinador efetuar.8h05 - A contratação dee dificilmente o defesa-central não será reforço dopara a próxima temporada.8h04 -, para fazer testes médicos, assinar contrato (válido por cinco anos) e ser integrado no plantel.8h03 -está de saída dosabe que o lateral-direito não entra nos planos de, quenum clube que lhe permita ter mais tempo de jogo.8h02 -vai ser jogador donas próximas cinco épocas. Os encarnados chegaram ontem a acordo com o, comprometendo-se a pagar 15 milhões de euros. Saiba mais8h01 - Onão desiste dee as negociações para a contratação do jogador prosseguem , com as partes ainda a discutirem os detalhes do possível vínculo. Certo é já a chegada do avançado, depois de Rui Costa e Tiago Pinto terem viajado para a Alemanha.7h59 -se vai entrar para o penúltimo ano de contrato e só aceitará renovar o vínculo com o7h59 - Reviravolta à vista nas negociações pela transferência depara o. Depois de oter avançado com ímpeto e ter deixado as conversas entre leões eem banho-maria, nesta altura, sabe7h58 -, um dos ativos que o Sporting pretende negociar de forma a financiar o reforço do plantel para 2020/21, está nos planos dae dae,7h57 - Foi uma das revelações da Liga NOS em 2019/20,está na mira do. De acordo com informações recolhidas poro interesse no jogador dosubiu recentemente de tom. Saiba mais . Feddal é outro dos nomes falados em Alvalade: os leões voltam à carga pelo marroquino Bom dia! Estamos de volta para seguir mais um dia de mercado. Fique ligado aqui.