8h22 - Em Espanha o programa 'El Larguero', da Cadena SER, garante que Lionel Messi não terá de pagar a cláusula de 700 milhões de euros ao Barcelona se deixar os blaugrana este verão. O jogador, que está no último ano de contrato, não compareceu esta manhã nas instalações do clube para realizar os testes à covid-19.





8h19 - O 'Corriere dello Sport' garante que, o avançado da, já tem um acordo com apara a próxima época. O bósnio é o eleito do treinadorpara renderna frente de ataque dos bianconeri.- Igualmente a treinar na Academia doestá o lateral-esquerdo, e o seu destino pode passar pelo, da segunda divisão alemã.- Fora dos planos deestá a preparar a nova temporada em Alcochete inserido num grupo de 15 jogadores, mas é praticamente certo que- Oapresenta-se no próximo domingo e o seu técnico,de contar comno primeiro dia de trabalho.a Portugal. O dianteiro deu sinais de que pretende comprometer-se com o, tornando efetivo o acordo que já foi estabelecido com o, e que envolve o pagamento de 4,5 milhões de euros mais a inserção do avançado André Pereira na operação em moldes que ainda deverão ser oficializados.jogador do. O nigeriano, de 23 anos, já deixou o estágio doe, se tudo correr como o previsto, hoje cumpre os exames médicos e fica em condições de se vincular aos dragões até 2025 conforme já se encontra alinhavado.estão no último ano de contrato com odos vínculos dado que, apesar dos efeitos da pandemia e da crise financeira, os jogadores continuam a pretender negociar em alta os seus salários.- Sem espaço noaopor empréstimo, num negócio que deverá envolver uma opção de compra por parte do emblema do segundo escalão do futebol inglês.não está satisfeito com ade jogadores para a frente de ataque do. O técnico queria trabalhar com todo o plantel a tempo da 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, a 15 ou 16 de setembro.- A SAD doestá com dificuldades em concretizar as transferências de. Os encarnados encontram-se a negociar os dois jogadores, mas, para já,