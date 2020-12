7h46 - O Belenenses SAD procura colocação para quatro jogadores que não entram nas opções de Petit.





Los sueños... un día lo pensé, un día lo soñé, un día lo logré. ?? ¡Bienvenido a casa @fguarin13! ¡VAMOS MILLONARIOS!https://t.co/9beVbfqJzj pic.twitter.com/CpnD0CkBA6 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) December 31, 2020

7h45 - O avançado, de 32 anos, está de regresso ao7h43 -já neste mercado e aguarda a chegada do empresário à Madeira para resolver o futuro.7h42 -, médio colombiano que representou o FC Porto, está de regresso ao seu país e vai jogar no. Recorde-se que o jogador de 34 anos estava a cumprir a segunda época no

7h36 - já se despediu do é esperado no Algarve nos próximos dias para assinar contrato com o7h35 - A saída depara ocontinua a ser uma séria possibilidade, mas o Benfica só irá libertar o jovem central quandodeixar oe chegar a Portugal.7h30 - Oexerceu o direito de preferência sobree ontem o presidente do P. Ferreira confirmou essa movimentação. Contudo, os dragões precisam de chegar a acordo com o lateral-esquerdo e os gregos do, orientados pelo português, não recuam na intenção de contratar moldavo de 23 anos. Uma guerra que promete aquecer nos próximos dias ...Bom dia, caro leitor! Estamos em contagem decrescente para o fim de 2020 e, a poucas horas da abertura do mercado de transferências de inverno, pode acompanhar aqui as principais movimentações no futebol nacional e internacional.